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Москва, 22.08.2018

Киев назначил новых виновных в потере Крыма и войне на Донбассе

«Expert Online» 2018
  • Политический консультант экс-президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт
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Политический консультант экс-президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт

На Украине обвиняют в потере Крыма и в начале войны в Донбассе американского лоббиста и политического консультанта Пола Манафорта. Об этом заявила помощник директора «Центра американского прогресса» по вопросам коррупции и незаконных финансов Диана Пилипенко.

По словам Пилипенко, Манафорт вел предвыборную кампанию экс-президента Украины Виктора Януковича, благодаря чему тот стал президентом. Пилипенко обвиняет Януковича в срыве  процесса интеграции Украины с ЕС, усилении влияния Кремля и, как результат,  в «потере Крыма и начале  войны на  Донбассе».

Украинская журналистка Мирослава Гонгадзе в свою очередь сообщила газете Washington Post, что «Манафорт частично несет ответственность за потерю Крыма и кровавую войну на Донбассе, жертвами которой стали более 10 тысяч человек».

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 2014 года, на котором 98% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Жители Донбасса после госпереворота отказались признавать новую  власть на Украине, в результате чего на востоке страны разразился военный конфликт.

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