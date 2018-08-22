На Украине обвиняют в потере Крыма и в начале войны в Донбассе американского лоббиста и политического консультанта Пола Манафорта. Об этом заявила помощник директора «Центра американского прогресса» по вопросам коррупции и незаконных финансов Диана Пилипенко.

По словам Пилипенко, Манафорт вел предвыборную кампанию экс-президента Украины Виктора Януковича, благодаря чему тот стал президентом. Пилипенко обвиняет Януковича в срыве процесса интеграции Украины с ЕС, усилении влияния Кремля и, как результат, в «потере Крыма и начале войны на Донбассе».

Украинская журналистка Мирослава Гонгадзе в свою очередь сообщила газете Washington Post, что «Манафорт частично несет ответственность за потерю Крыма и кровавую войну на Донбассе, жертвами которой стали более 10 тысяч человек».

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума 2014 года, на котором 98% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ. Жители Донбасса после госпереворота отказались признавать новую власть на Украине, в результате чего на востоке страны разразился военный конфликт.