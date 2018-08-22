Юань подтолкнул нефть к росту

Нефть сорта Brent продолжает рост и накануне вечером подорожала на 0,53%, до $72,77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

При этом отмечается, что главной новостью, оказавшей влияние на положительную динамику цены на «черное золота», стало укрепление юаня, сообщает REGNUM. Заявление JODI о том, что Россия заняла третье место в мире по добыче нефти после США и Саудовской Аравии не оказала воздействия на котировки.

Как ожидается, сегодня, 22 августа, выйдет еженедельная статистика минэнерго США о товарных запасах нефти. Участники рынка ожидают прекращения роста запасов нефти в США и сокращения ее до 1,53 млн баррелей.

В случае совпадения статистики с прогнозами, цена нефти Brent может подняться выше $73 за баррель. Таким образом, на сегодня прогноз по цене Brent находится в рамках $72,50−73,50 за баррель.