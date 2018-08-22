Путешествие в мир рислинга и шпета с Miele

Miele представила модели винных холодильников

Традиционно, большое внимание уделено правильному хранению вина для безупречного наслаждения изысканными напитками. Некоторые модели винных холодильников Miele вмещают до 178 бутылок! Несколько температурных зон позволяют хранить разные виды вин, а система динамического охлаждения DynaCool обеспечивает идеальную температуру и влажность внутри камеры. Правильная температура – обязательное условие при хранении. Например, белое вино хранят при одной температуре (от 11 до 14 градусов), а сервируют при другой (от 6 до 10 градусов). В некоторых винных холодильниках Miele можно выставить температуру в диапазоне от 5 до 20 градусов для каждой зоны, то есть на одном уровне вина могут храниться, а на другом – ожидать подачи.

предоставлено пресс-службой

Особенный интерес для ценителей вина представляет «Набор сомелье» с необходимыми аксессуарами для декантирования и хранения открытых бутылок. С помощью SommelierSet можно хранить открытые бутылки без потери вкусовых качеств и подавать вино по всем правилам этикета у себя дома.

Miele умеет удивлять и качеством бытовой техники, и созданием безупречного стиля жизни.