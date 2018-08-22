«Снятие санкций с РФ сейчас не представляется возможным»: эксперт не верит Трампу

Владимир Батюк – руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН – заявил, что американский лидер Дональд Трамп, говоря о готовности снять санкции с нашей страны при соблюдении Москвой определённых условий, играет в «хорошего полицейского» и пытается вынудить своих оппонентов пойти на уступки.

По его мнению, это типичная тактика Вашингтона. При этом он убеждён, что снятие санкций с России в нынешних условиях не представляется возможным, и Дональд Трамп это прекрасно понимает, передаёт РИА Новости.

«Трамп прекрасно понимает, что никаких возможностей для снятия антироссийских санкций у него сейчас нет. Потому что санкции – и те, которые уже приняты, и те, которые будут неизбежно приняты Конгрессом США до конца этого года, раз они приняты органом законодательной власти, они являются законом».

Эксперт ещё раз подчеркнул, что при всём желании администрация Белого дома не может их отменить или аннулировать лишь посредством президентского указа.

Батюк считает, что Трамп просто решил сыграть в игру «Добрый полицейский – злой полицейский». При этом конгрессу здесь отведена роль «злого полицейского», который кричит, стучит ногами и угрожает, а потом входит «добрый полицейский» Трамп и говорит, что так нельзя, надо уважать человеческую личность. И обвиняемый тянется к этому «доброму дяденьке» и всё ему рассказывает.

«Это типичная тактика, которую нередко используют американские политики, для того чтобы добиться уступок у своих контрагентов на международной арене», – напомнил эксперт.

По его мнению, именно таким способом в Вашингтоне рассчитывают на капитуляцию со стороны Москвы.

«Попытки в этом направлении будут продолжаться. Надо будет внушать американскому бизнесу и общественности, что санкции были введены не зря, и Кремль скоро пойдёт на уступки», – резюмировал Батюк.

Ранее сообщалось, что накануне президент США Дональд Трамп в интервью агентству Reuters заявил, что готов рассмотреть возможность отмены санкций США против РФ при условии, что Москва пойдет на встречу Вашингтону и начнёт предпринимать совместные с шаги, в том числе по Сирии и Украине.

Однако уже вечером 22 августа стало известно, что США заморозили российские активы на сотни миллионов долларов. Кроме того, в список киберсанкций были внесены двое россиян, связанные с компанией «Дайвтехносервис».

Также американский Минфин внёс в список санкций по КНДР две российские компании: «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга. Под ограничения также попали шесть судов — «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь».

Напомним, 22 августа США должны ввести новые санкции против РФ. Госдеп согласился, что именно Москва стоит за отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.