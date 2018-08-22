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Москва, 22.08.2018

Составлен рейтинг самых популярных автомобилей по регионам РФ

«Expert Online» 2018

По данным экспертов автомобильного рынка, за прошедшие семь месяцев текущего года самыми популярными в России стали пять моделей. Так Kia Rio стала лидером сразу в Центральном, Уральском, Южном и Сибирском округах РФ. Тут продажи корейской иномарки составили 19,8 тыс. единиц. В Уральском ФО Rio за отчетный период разошлась тиражом 5,7 тыс. ед., а вот в Южном ФО продажи данной модели составили 5,4 тыс. ед.

В Северо-Западном федеральном округе жители предпочитают кроссовер Hyundai Creta, а на Дальнем Востоке — Toyota RAV4.

В Приволжском ФО и Северо-Кавказском ФО лидируют LADA Granta и LADA Vesta соответственно.

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