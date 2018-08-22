На Украине будет проведено расследование о госизмене Порошенко

Как сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Виталий Куприй, Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру инициировать расследование по делу о возможной госизмене президента Петра Порошенко. Решение, которое касается разбирательства действий в ходе боев под Иловайском президента Украины, начальника Генштаба Виктора Муженко, экс – министра обороны Валерия Гелетея, экс-командующего военной операцией в Донбассе Петра Литвина, а также главного прокурора Анатолия Матиоса, было вынесено 14 августа.

Расследование будет вестись по статьям о госизмене, дезертирстве, бездействии военной власти, сокрытии преступлений и другим, сообщил Куприя.

«Виновные должны ответить за военный парад в августе 2014 года, когда необходимая солдатам техника не спасала их жизни, а использовалась для пиара и показухи», — пишет парламентарий.

Напомним, украинские силовики в августе 2014 года в ходе военных действий на Донбассе попали в окружение под Иловайском. Тогда погибло 366 украинских военных, 429 получили ранения, 300 попали в плен.