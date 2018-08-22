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Москва, 22.08.2018

Центробанк продолжает покупать валюту для Минфина ускоренным темпом

«Expert Online» 2018

ЦБ РФ второй торговый день подряд продолжает покупать валюту для российского Минфина ускоренным темпом, стремясь выполнить план изъятия с рынка нефтегазовых сверхдоходов.

Объём операций по покупке валюты на внутреннем рынке с расчётами 21 августа составил 17,5 млрд руб., передаёт официальный сайт регулятора.

Это больше ранее объявленного дневного лимита в 16,7 млрд руб.

Банк России покупает валюту в рамках бюджетного правила с расчетами «завтра» - с поставкой на следующий торговый день. 
Ранее сообщалось, что накануне стало известно, что Банк России возобновил покупку валюты для Минфина.

Ранее сообщалось, что, согласно информации регулятора, которая была размещена на его официальном сайте, ещё 17 августа ЦБ РФ купил на Московской бирже для финансового ведомства валюты на 17,5 млрд руб.

Как известно, Минфин заказывает покупку валюты с учётом суммарного отклонения фактически полученных нефтегазовых доходов бюджета от ожидаемого месячного объёма нефтегазовых доходов из-за превышения реальной цены «чёрного золота» от заложенной в бюджет (40 долл. за баррель).

Напомним, Банк России не покупал валюту для Минфина на внутреннем валютном рынке с 9 августа.

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