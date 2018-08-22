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Культура
Москва, 22.08.2018

Усадьба Jazz едет в Доброград

«Expert Online» 2018

Фестиваль УСАДЬБА JAZZ – это крупнейший опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике. Меняется весь ход нашей жизни, меняются исторические эпохи и поколения, но УСАДЬБА JAZZ остается любимым праздником музыки и творчества для многих тысяч людей по всей стране. Событием, которого ждут целый год.

14 – 16 сентября УСАДЬБА JAZZ отправляется к лесам, полям, реке, ягодам-грибам отдыхать и наслаждаться природой и, конечно, только самой лучшей музыкой! Фестиваль уже стал любимым музыкальным событием для москвичей, петербуржцев, жителей Воронежа и Екатеринбурга, а этой осенью жители и гости Доброграда станут частью большой семьи УСАДЬБА JAZZ.

Доброград во Владимирской области  - это экологически чистый город, построенный на месте слияния двух рек – Арги и Нерехты в 12 км от города Коврова, расположенный  в нетронутой лесной полосе с чистейшим воздухом  и сохраненной экосистемой.

Музыкальная программа чрезвычайно разнообразна и дает возможность за три дня  фестиваля совершить целое музыкальное путешествие по миру модной и качественной музыки. На одной сцене, расположенной на воде, выступят российские и  иностранные музыканты совершенно разных стилей, направлений и жанров, но все они являются известными и популярными исполнителями, каждый из которых  - это отдельное  и уже сложившееся явление, занимающее свое место в музыкальной истории и культуре.

На УСАДЬБА JAZZ в Доброграде выступит Sunsay. Музыка бывшего участника группы 5’Nizza  может сколь угодно разнообразной, – от хип-хопа до босса-новы, – но она всегда расцвечивает окружающую действительность яркими красками и вызывает улыбку. Незабываемым станет  выступление пианиста, дирижера, бэнд-лидера и, прежде всего, одного из самых ярких и авторитетных деятелей современной джазовой и популярной музыки Сергея Жилина вместе с коллективом, который в этом году отмечает свое 35-летие - «Фонограф-Джаз-Бэнд».  Никого не оставит равнодушным выступление группы из Санкт-Петербурга «Меджикул», адептов диско и фанка, представленных с пленительным налетом винтажа в духе  Daft Punk, Cassius и множества других звезд французской электроники.  Трубач Вадим Эйленкриг -  один из самых узнаваемых и востребованных российских джазовых музыкантов, хотя сам он не относит себя к исключительно джазменам, ведь в его музыке есть грув, и он смело может примыкать к любому музыкальному стилю. На фестивале в Доброграде он выступит в квинтете Eilenkrig Crew, в котором каждый из музыкантов  - уже сложившаяся величина российской и мировой сцены. Израильские ребята из группы Funk'n'Stein  регулярно гастролируют по миру и широко  известны своими живыми выступлениями, а их зажигательная музыка заставляет пуститься в пляс абсолютно всех. И, кстати, одна из их композиций коллектива используется в качестве саундтрека к популярному развлекательному шоу Comedy Club. На фестивале выступит популярная вокалистка и композитор Gabrielle Goodman  (США). Мир впервые услышал об этой обладательнице чувственного и знойного голоса, еще в 1980 году во время ее сотрудничества с Roberta Flack на гастролях по Японии с Miles Davis. С этого момента карьера Габриэл с неимоверной скоростью устремилась вверх. Она гастролировала по миру и с сольными программами, и сотрудничая с такими прославленными музыкантами, как Chaka Khan, Patti LaBelle, Bryan Ferry, Freddie Jackson, Quincy Jones, Norman Connors, Nancy Wilson и многими другими. Эта певица действительно знает о вокале всё, ведь  она  является профессором по классу вокала в знаменитом Berklee College и автором книги по джазовому вокалу, хотя сама одинаково сильно исполняет классику, джаз, поп и даже R&B. Два года назад участница фестиваля в Доброграде Светлана Жаворонкова благодаря своему мощному разностороннему голосу и тонкому прочтению практически любой песни выиграла конкурс фестиваля Усадьба Jazz Роза Хутор в категории «Вокал». После этого ее имя можно было часто видеть на сценах джазовых клубах двух столиц – в частности, в JFC Jazz Club и клубе Алексея Козлова. В проекте Secret Atelier, созданном с хаус-продюсером Ильей Поповым из Самары, классика соула и рока 1960-х сменилась умной поп-музыкой на стыке диско и фанка. Первый же их сингл Magic был издан нью-йоркским лейблом King Street Studios, а заглавная песня попало в ротацию радио Megapolis FM.

УСАДЬБА JAZZ – это семейный фестиваль, включая самых маленьких, для которых создано специальное музыкальное пространство - сцена Усадьба Jazz Kids.  Юные гости cовершат увлекательное  путешествие из Африки в Бразилию  вместе с заслуженными резидентами детской сцены фестиваля группой Sofoli и окажутся на зажигательном карнавале в Рио. Кроме того, маленькие гости и, конечно, их родители увидят популярную постановку «В гости к королеве Элле», посвященную творчеству королевы джаза Эллы Фитцджеральд, и научатся импровизировать и танцевать гарлемский лимбо, где партию Эллы исполнят популярные певицы Алина Ростоцкая и Саша Магерова в сопровождении трио Дмитрия Илугдина.

Дети до 6 лет проходят бесплатно (без предоставления отдельного места).

Официальный автомобильный партнер Volkswagen представит гостям фестиваля автомобили Tiguan Sportline, Teramont, новый Touareg  и California в своей инновационной экспо-зоне «Volkswagen Digital Experience». Передовые цифровые технологии позволят посетителям испытать автомобили  в разнообразных интерактивных форматах и познакомиться с моделями марки при помощи инновационных цифровых технологий или во время тест-драйва.

Полезные батончики Corny традиционно зарядят мультизлаковым настроением, а в их зоне можно будет сфотографироваться с ретропластинкой #cornyjazz, собрать  на скорость смешные  фразы про лето, джаз и счастье из гигантских кубиков и выиграть вкусную пользу в чистом виде! 

Партнер фестиваля ГК «Аскона» — крупнейший в России ритейлер, специализирующийся на  производстве матрасов, кроватей, диванов и  других товаров для здорового сна. Компания самостоятельно занимается дистрибуцией и продажей товаров собственного производства: широкая торговая сеть включает 925 собственных салонов и магазинов, а продукция импортируется в 8 стран ближнего зарубежья.

Также  гостей как всегда ждет дизайнерский маркет и фуд-корт, где будут представлены самые интересные гастрономические проекты владимирского региона.

Объединив вокруг себя самых разных ярких и творческих людей, УСАДЬБА JAZZ в Доброграде даст возможность еще немного продлить лето, получить солнечные и добрые эмоции, услышать в живом исполнении только самую хорошую музыку в невероятно живописной атмосфере!

Усадьба Jazz в Доброграде – 14-16 сентября 2018 года

Стоимость билетов:

Билет на один день – 1000 р.

Билет на два дня – 1500 р.

VIP-билет на один день – 3000 р.

VIP-билет на два дня – 5 000 р.

SUPERVIP-билет на один день – 10 000 р.

SUPERVIP-билет на два дня – 15 000 р.

Время работы:

Пятница – гала-ужин- начало в 20.00 (вход осуществляется по отдельным билетам)

Суббота – 14.00-22.00

Воскресенье – 13.00-20.00

Место проведения: город Доброград

Владимирская область, Ковровский район, микрорайон Доброград

Официальный сайт http://www.usadba-jazz.ru/

Официальные аккаунты в социальных сетях:

facebook.com/UsadbaJazz

vk.com/usadba.jazz

instagram.com/usadbajazz

ok.ru/group

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