В Берлине задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта

В Германии задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (его фамилия не называется).

Согласно информации, которую сообщает генеральная прокуратура ФРГ, россиянин был задержан в Берлине.

Предположительно, он собирался совершить преступление с применением взрывчатки, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз надзорного ведомства Германии.

При этом отмечается, что задержание провело спецподразделение федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции. В квартире подозреваемого уже прошел обыск.

Другие подробности пока не сообщаются.