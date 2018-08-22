Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 22.08.2018

В Берлине задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта

«Expert Online» 2018

В Германии задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (его фамилия не называется).

Согласно информации, которую сообщает генеральная прокуратура ФРГ, россиянин был задержан в Берлине.

Предположительно, он собирался совершить преступление с применением взрывчатки, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз надзорного ведомства Германии.

При этом отмечается, что задержание провело спецподразделение федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции. В квартире подозреваемого уже прошел обыск.

Другие подробности пока не сообщаются.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Саудовская Аравия может взорваться, как перегретый котел
      Со стороны кажется, что кронпринц Мухаммед бен Салман крепко держит власть в своих руках, но несмотря на это, саудовская «перестройка» летом 2018 года проходит очень бурно
    2. «Газпром» отходит от Прибалтики
      «Газпром» отходит от Прибалтики
    3. Дальнейшего падения рубля ждать не стоит
      Аналитики рассказали о коридоре для доллара