В Берлине задержан гражданин России, которого подозревают в подготовке теракта

В Германии задержали 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. (его фамилия не называется).
Согласно информации, которую сообщает генеральная прокуратура ФРГ, россиянин был задержан в Берлине.
Предположительно, он собирался совершить преступление с применением взрывчатки, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз надзорного ведомства Германии.
При этом отмечается, что задержание провело спецподразделение федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции. В квартире подозреваемого уже прошел обыск.
Другие подробности пока не сообщаются.