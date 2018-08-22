Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 22.08.2018

В Кремле заявили о деградации российско-американских отношений

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ Владимира Путина – поделился ожиданиями от предстоящей встречи секретаря российского Совбеза Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

По мнению Пескова, России и США следует понять, есть ли у стран точки соприкосновения, и нащупывать их, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время продолжается деградация двусторонних отношений.

«Поэтом необходимо нащупывать какие-то точки для взаимодействия. А также понять, имеются ли такие точки, есть ли это желание у наших визави», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что вопросов в преддверии встречи много, и вопросы эти «острые».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Саудовская Аравия может взорваться, как перегретый котел
      Со стороны кажется, что кронпринц Мухаммед бен Салман крепко держит власть в своих руках, но несмотря на это, саудовская «перестройка» летом 2018 года проходит очень бурно
    2. «Газпром» отходит от Прибалтики
      «Газпром» отходит от Прибалтики
    3. Дальнейшего падения рубля ждать не стоит
      Аналитики рассказали о коридоре для доллара