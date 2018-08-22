В Кремле заявили о деградации российско-американских отношений

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ Владимира Путина – поделился ожиданиями от предстоящей встречи секретаря российского Совбеза Николая Патрушева с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

По мнению Пескова, России и США следует понять, есть ли у стран точки соприкосновения, и нащупывать их, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время продолжается деградация двусторонних отношений.

«Поэтом необходимо нащупывать какие-то точки для взаимодействия. А также понять, имеются ли такие точки, есть ли это желание у наших визави», – резюмировал представитель Кремля, добавив, что вопросов в преддверии встречи много, и вопросы эти «острые».