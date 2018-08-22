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Москва, 22.08.2018

В Молдавии опровергли информацию об отказе от нового контракта с «Газпромом»

«Expert Online» 2018

В Министерстве экономики и инфраструктуры Молдавии опровергли появившуюся ране информацию о том, что страна не планирует заключать новый контракт с российской компанией «Газпромом».

В пресс-службе ведомства при этом подчеркнули, что новости о словах министра Кирилла Габурича о том, что страна якобы не намерена заключать новый контракт с «Газпромом», не соответствует действительности, передаёт портал Bani.md.

«В рамках телепередачи Габурич заявил, что разыскиваются альтернативные источники газа, чтобы появилась конкуренция. Более ничего», – говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что Молдавия намерена покончить с влиянием «Газпрома» уже в следующем году. Об этом в эфире одного из телеканалов местного ТВ заявил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич.

При этом чиновник подчеркнул, что правительство с нетерпением ждёт запуска газопровода Кишинев — Унгены, который представляет альтернативу российским поставкам. Трубопровод свяжет молдавскую газотранспортную систему с румынской и создаст, а для России, как считает чиновник, появится прецедент для борьбы за Молдову, как «за клиента».  

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