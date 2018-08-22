Венесуэльцы обеднели в сто раз. Каракас провел девальвацию национальной валюты и объявил о начале программы восстановления экономики, которая находится на грани краха.

Самое трудное для венесуэльцев сейчас привыкнуть к «засухе» с нолями на денежных знаках. Для спасения тонущей экономики правительство Николаса Мадуро девальвировало валюту, «отрезало» от боливара сразу пять нолей и одновременно повысило размер минимальной зарплаты на… 3000%, т.е. увеличило МРОТ в 30 раз! Таким путем президент Мадуро надеется обуздать инфляцию, которая по прогнозам экономистов из МВФ может к концу года достигнуть миллиона процентов!

Боливар девальвировали сразу на 96%! Если в четверг за доллар давали четверть миллиона боливаров, то после девальвации цена американской валюты выросла в 24 раза и подравнялась с курсом на черном рынке.

Власти надеются покончить и с депрессией, в которой Мадуро обвиняет экономическую войну, развязанную империалистами против Боливарской революции.

«Я хочу, чтобы страна пришла в себя,- заявил он в обращении к народу, выступая по национальному телевидению из президентского дворца в Каракасе.- У меня есть для этого формула. Это революционная формула… уникальная…»

55-летний Николас Мадуро начал проводить программу восстановления, роста и экономического процветания с прошлую пятницу с девальвации национальной валюты. Отныне в Венесуэле в денежном обращении не простой боливар, а суверенный. От прежнего он отличается количеством нолей. На новой валюте их на пять меньше, чем не старой.

Больше всего мерам властей, наверное, рад ведущий и коллектив телепередачи «Кто хочет стать миллионером». Ее в свое время пришлось закрыть, потому что главный приз стоил меньше стоимости бумаги, на которых напечатан миллион боливаров.

Шутят, что теперь боливары можно будет носить в кошельках, а не возить в тележке. Новые боливары «привязаны» к крипловалюте петро, в свою очередь привязанной, как можно догадаться по названию, к ценам на нефть. Один петро стоит 60 суверенных боливаров.

Кроме этого, программа состоит из поднятия налогов, увеличения цен на бензин для отдельных категорий водителей и других мер.

Президент полон надежд или делает вид, что надеется на успех.

«Венесуэлу ждет экономическое чудо»,- уверенно заявил президент Мадуро.

Однако желающих разделить его энтузиазм немного. Оппозиция в лице одного из лидеров – Энрике Каприлеса называет минувшую пятницу «Черной пятницей».

Недавнее исследование показало, что ок. 90% венесуэльцев живут в бедности. Более 60%, т.е. примерно двое венесуэльцев из трех просыпаются по утрам с чувством голода, потому что им нечего есть. Оппозиция обвиняет Мадуро в том, что он довел богатую нефтью и другими природными ресурсами страну до «величайшей трагедии в ее истории».

С тем, что программа правительства приведет к дальнейшему голоду, лишениям, инфляции и ухудшению положения в экономике, согласны и экономисты. По мнению Хенкеля Гарсии, директора столичной консалтинговой компании Econometrica, это не план к восстановлению экономики, а набор хаотичных, непродуманных и противоречащих друг другу мер и идей. К каким последствиям он приведет, покажет время, но большинство экономистов сходятся во мнении, что рассчитывать на светлое будущее в ближайшие годы, как это обещает Николас Мадуро, не стоит.

О том, как венесуэльцы относятся к властям и их политике, красноречивее всего говорит сухая статистика. После 2015 года Венесуэлу покинули 2,3 миллиона человек. Они разъехались в основном в Бразилию, Чили, Колумбию, Эквадор и Перу. Беженцы печально шутят, что бегут от «сладкой» жизни, в которой приходится работать месяц, чтобы заработать деньги на еду, которой хватит на два дня.

Очередная вспышка миграции произошла в последние дни. Население перечисленных выше стран требует от своих властей запретить въезд венесуэльцев. Обстановка на границах Венесуэлы напряженная.

В понедельник, например, после беспорядков в северном бразильском штате Рорайма, в ходе которых примерно 1200 венесуэльцам пришлось вернуться на родину, хотят потребовать от Верховного суда закрыть для соседей границу.

Напомним, в прошлом году вскоре после прихода в Белый дом Дональд Трамп ввел против Венесуэлы санкции, закрывающие американскую финансовую систему для Каракаса. Это означает, что правительство Венесуэлы не может реструктуризировать госдолг в 60 млрд долларов, в отношении которого оно уже объявило дефолт. На помощь мог бы прийти большой «друг» президента Мадуро – Китай. Но Пекин не торопится помогать Венесуэле. Не удивительно, потому что треть долга – 20 млрд долларов приходится как раз на Китай.