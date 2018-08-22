В «Петербургском метрополитене» проходят обыски

ФСБ России проводит обыски в ГУП «Петербургский метрополитен», сообщает пресс-служба ведомства. Ведомство обладает информацией о хищении организацией 32 миллионов рублей.

«Обыск проводится в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере "по факту поставок контрафактной продукции для нужд метрополитена"», - говорится в сообщении следственного комитета РФ.

В настоящий момент СК следственные мероприятия идут в помещениях предприятия, офисах подрядчиков, а также жилых помещениях предполагаемых участников преступной схемы.

Так по данным следствия, в декабре 2015 года одна из фирм-подрядчиков по модернизации оборудования путем обмана руководства метрополитена заключила договор. Согласно документу преступники продали ГУП «Петербургский метрополитен» продукцию низкого качества по завышенной цене.