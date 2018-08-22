В России нехватка гражданских летчиков приобретает угрожающие масштабы

Рост числа авиаперевозок на фоне борьбы Росавиации с негосударственными учебными заведениями привело к дефициту пилотов гражданской авиации, пишет «Коммерсантъ».

Дефицит составляет 300-500 коммерческих пилотов в год, сообщает издание со ссылкой на письмо Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, которое было направлено в Минтранс. Авиакомпании не устраивает также число выпускников и уровень их образования.

В этой связи авиаперевозчики России просят Минтранс смягчить свою позицию и не препятствовать подготовке летного состава в частных учебных центрах и валидировать зарубежные свидетельства пилотов. В АЭВТ указывают также на нарушение «закона о конкуренции» при продолжающейся поддержке лозунга о подготовке пилотов только в госучреждениях.

Росавиация в свою очередь продолжает требовать от учебных заведений по подготовки летного состава ужесточения образовательных стандартов. Дальнейшее расхождение позиций авивперевозчиков и регулятора грозит дефицитом кадров и сокращением числа авиаперевозок на некоторых направлениях.

Президент ассоциации Владимир Тасун в ответ на сложившеюся ситуацию предложил увеличить набор пилотов в учебные заведения гражданской авиации до 1,2-1,5 тыс. человек в год.

«Первоначальное обучение пилотов часто неэффективно из-за отсутствия отечественных учебных самолетов, а летный час имеющегося парка очень дорог», — сообщает он в письме Минтрансу

Отмечается, что в 2017 году в них поступило 935 человек, выпуск пилотов составил 817 человек.

Издание отмечает, что проблема кадров обсуждалась в АЭВТ с участием S7, Utair, «Уральских авиалиний» и «Аэрофлота», который ранее предлагал Минтрансу свои варианты.