В США рассказали о рычагах давления на Россию

Россия «завязла» в Сирии, что дает в руки США определенные рычаги давления, заявил советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Его высказывание приводит агентство Рейтер.

«И я не думаю, что они хотят застрять там. Я считаю, что их фанатичная дипломатическая деятельность в Европе показывает, что они хотят найти кого-нибудь еще, например, кто понесет траты по восстановлению Сирии, и они могут достичь или не достичь успеха в этом», —цитирует СМИ Болтона.

Военный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году, спустя три года западная коалиция во главе с США направила в САР свои войская, мотивируя интервенцию борьбой с ИГ (запрещенная в России террористическая организация). Ввод войск произошел вопреки неодобрения Дамаска и без приглашения сирийского правительства, а также одобрения ООН.

В 2015 году Москва начала операцию ВКС в тесном сотрудничестве с правительственными войсками по приглашению президента Башара Асада. Спустя два года президент России Владимир Путин объявил о разгроме бандформирований и выводесвоих подразделений с территории Сирии.