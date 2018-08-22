В Центре Хруничева рассказали, какой будет модернизированная ракета «Ангара»

Алексей Варочко – глава Центра Хруничева – рассказал какой будет модернизированная ракета «Ангара-А5».

По его словам, если брать с учётом той технологии, которая уже заложена сейчас на Омской площадке, где ввели в эксплуатацию станок по изготовлению вафельного фона, то «Ангара» сразу полегчает на 2,7 тонны, передаёт РИА Новости.

При этом он отметил, что первой облегченной «Ангарой» станет либо шестая, либо седьмая. Кроме того, она напомнил, именно вафельные конструкции позволяют значительно облегчить массу изделия без потери прочности за счет «вырезания» ячеек в толстом слое материала.

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Ракеты-носители типа «Ангара» являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила.

Они спроектированы по модульному типу и включают несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе – с Восточного.

В семейство «Ангара» входят носители легкого класса «Ангара-1.2», среднего – «Ангара-А3», тяжёлого – «Ангара-А5», а также повышенной грузоподъемности – «Ангара-А5В».