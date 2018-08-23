Лондонское подразделение Deutsche Bank 27 июня направило в правительство России письмо с требованием обновить клиентскую информацию о себе. В случае, если правительство не свяжется с организацией в течение месяца, банк «потребует прекратить наши деловые отношения». Информацию сообщает газета «Ведомости», в распоряжении которой оказалось письмо.

В письме Deutsche Bank сообщает, что проанализировал услуги, которые предоставляет правительству России в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), который подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем. Делается это с целью предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма, сообщает издание.

30 дней, которые банк предоставил правительству истекли, но по имеющейся информации у «Ведомостей», российские власти не стали отправлять ответ. Никаких других уведомлений от Deutsche Bank за этим не последовало.