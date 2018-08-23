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Москва, 23.08.2018

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актёров года

«Expert Online» 2018

Американский финансово-экономический журнал Forbes опубликовал Топ-10 самых высокооплачиваемых актёров этого года.

Для составления рейтинга эксперты журнала учитывали заработки звёзд кино в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до уплаты налогов. 

Возглавляет список богатейших актёров года Джордж Клуни, который за 12 месяцев заработал 239 млн долл.

При этом отмечается, что помимо гонораров от съёмок в кино солидные доходы двукратному обладателю премии «Оскар» также принесла продажа основанной им компании по производству текилы Casamigos Tequila.

Второе место с 124 млн долл. занимает Дуэйн Джонсон. Львиную доли своего солидного заработка он получил за работу в прибыльном для него фильме «Джуманджи: Зов Джунглей».

Замыкает тройку лидеров Роберт Дауни-младший. За год он заработал 81 млн долл. Настоящей золотой жилой для него стали съёмки в киноцикле «Мстители».

В десятку самых высокооплачиваемых актёров 2018 года также вошли: Крис Хемсворт (64,5 млн), Джеки Чан (45,5 млн), Уилл Смит (42 млн), Акшай Кумар (40,5 млн), Адам Сэндлер (39,5 млн), Салман Хан (38,5 млн) и Крис Эванс (34 млн).

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок этого года. Возглавила список теннисистка из США Серена Уильямс (18,1 млн долл.). В десятку также вошла россиянка Мария Шарапова, которая заработала 10,5 млн долл.

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