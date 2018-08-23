«Газпром» планирует новый проект по поставкам газа в Китай

«Газпром» приступил к проектированию нового газопровода из Сахалина в Китай. Предположительно проект станет вторым по поставки газа из России в Китай после «Силы Сибири», сообщает «Коммерсантъ».

Поставки через новый газопровод составят не менее 8 млрд куб м в год, для чего Газпром планирует увеличить пропускную способность СХВ до 20 млрд куб м в год к 2020.

При этом, как заявили собеседников издания в отрасли, проектирование не означает , что «Газпром» немедленно приступит к реализации проекта по еще одному газопроводу в Китай, поскольку подписанное соглашение о поставках газа в 2017 оду с китайской CNPC не включает цену топлива и сроки начала экспорта. Но в настоящее время складываются благоприятные внешние условия для подписания нового контракта.

При этом, как считает эксперт из Vygon Consulting Мария Белова, заключение нового договора тормозит неопределенность с ресурсной базой проекта, поскольку главным источником новых поставок с Сахалина является шельфовое Южно-Киринское месторождение, находящиеся под санкциями США. При этом эксперт считает, что общее соглашение может быть заключено на площадке Восточного экономического форума в сентябре.