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Москва, 23.08.2018

«Газпром» планирует новый проект по поставкам газа в Китай

«Expert Online» 2018

«Газпром» приступил к проектированию  нового газопровода из Сахалина в Китай. Предположительно проект станет вторым  по поставки газа из России в Китай после «Силы Сибири», сообщает «Коммерсантъ».

Поставки через новый газопровод составят не менее 8 млрд куб м в год, для чего Газпром планирует увеличить пропускную способность СХВ до 20 млрд куб м в год к 2020.

При этом, как заявили  собеседников издания в отрасли, проектирование не означает , что «Газпром» немедленно приступит к реализации проекта по еще одному газопроводу в Китай, поскольку подписанное соглашение о поставках газа в 2017 оду с китайской CNPC не включает цену топлива и сроки начала экспорта. Но в настоящее время складываются благоприятные внешние условия для подписания нового контракта.

При этом, как считает эксперт из Vygon Consulting Мария Белова,  заключение нового договора тормозит неопределенность с ресурсной базой проекта, поскольку главным  источником новых поставок с Сахалина является шельфовое Южно-Киринское месторождение,  находящиеся под санкциями США. При этом эксперт считает, что общее соглашение может быть заключено на площадке Восточного экономического форума в сентябре.

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