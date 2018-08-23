Танкер «Пантелена», зарегистрированный в Панаме, последний раз видели примерно в 9 часов вечера по местному времени 13 августа. Судно, двигавшееся из Ломе, столицы Того, в Либревиль, столицу Габона, последний раз выходило на связь ок. 2 часов ночи 14 августа, примерно, в 17 милях (30 км) от конечного пункта следования. Танкер двойного назначения: кроме нефти, он предназначен и для перевозки химических веществ. Из заявления афинской компании Lotus Shipping, которой принадлежит танкер, следует, что на борту «Пантелены» находились 2 российских моряков и 17 грузин. Уже больше недели о корабле ничего не известно.

От восточного побережья Африки, считавшегося еще какие-то десять лет назад главной пиратской гаванью, морские разбойники XXI века переместились на Западное побережье. Корабли в Гвинейском море все чаще становятся жертвами современных пиратов. Этот водоем с протяженностью береговой линии в 5700 км, приобретает все большую популярность у морских разбойников. Хорошо вооруженные бандиты при малейшей возможности прибегают к насилию, чтобы запугать моряков. обычно они захватывают корабль, забирают груз и требуют выкуп за экипаж. Впрочем, заведенного порядка действий у них нет. Они импровизируют в зависимости от обстоятельств.

Иногда пираты держат корабль всего лишь несколько дней и, перегрузив груз, отпускают его вместе с командой. Хотя чаще за моряков требуют выкуп.

В феврале, к примеру, беннинские пираты захватили танкер под панамским флагом с 13,5 тыс. тонн топлива и 22 индийскими моряками на борту. Через пять дней корабль… вместе с грузом и командой почему-то отпустили.

В первую половину 2018 года во всем мире, как следует из июльского доклада Международного морского бюро (IMB), были похищены команды шести кораблей. Все шесть инцидентов пришлись на Гвинейский залив. В прошлом году нападениям подверглись 16 судов. Почти половина атак – 7 состоялась в Гвинейском заливе.

Воды Гвинейского залива омывают 17 стран, в т.ч. Нигерии и Анголы, главных нефтедобывающих стран Черного континента. Поэтому чаще всего пираты охотятся за «черным» золотом. Кроме нефти, морские разбойники незаконно, конечно, ловят рыбу и торгуют всем, что захватывают.

Возможности стран на побережье залива в борьбе с пиратами ограничены. Они уже несколько лет пытаются сообща бороться с пиратами, но несмотря на помощь США и Франции у них пока ничего не получается.

Пираты, причиняющие мировой торговле многомиллиардные убытки, действуют в основном с баз в Нигерии, Того и Бенине. Не исключено, что бороться с ними будут уже проверенным в Аденском заливе, который раньше занимал первое место в мире по числу пиратских нападений, способом. Речь идет о создании международных сил, которые будут патрулировать беспокойные воды залива. У Восточного побережья эта тактика принесла плоды.