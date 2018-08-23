Китай намерен пожаловаться на США в ВТО

В ответ на действия США Китай обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию, сообщает министерство коммерции КНР. Пекин намерен обжаловать введение США новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров, говорится в сообщении ведомства.

«Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин», — цитирует РИА новости документ.

В Китае читают, что в Вашингтоне решение принималась в разрез «с мнением приняли других», что является очевидным нарушением принципов ВТО.

«Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена продолжать принимать ответные действия», — говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой недели США ввели новые пошлины на ряд ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов. Пекин обещал ввести ответные пошлины «через минуту после соответствующего шага Соединенных Штатов».