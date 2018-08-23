Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 23.08.2018

Китай намерен пожаловаться на США в ВТО

«Expert Online» 2018

В ответ на действия США Китай обратится с жалобой во Всемирную торговую организацию, сообщает  министерство коммерции КНР. Пекин намерен обжаловать введение США новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров, говорится в сообщении ведомства.

«Для защиты механизма свободной торговли и мультилатерализма, защиты своих законных интересов, китайская сторона обратится с жалобой в механизм урегулирования споров ВТО в связи с введением этих пошлин», — цитирует РИА новости документ.

В Китае читают, что в Вашингтоне решение принималась в разрез «с мнением приняли других»,  что является очевидным нарушением принципов ВТО.

«Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим и вынуждена продолжать принимать ответные действия», — говорится в заявлении.

Напомним, на прошлой недели США ввели новые пошлины на ряд ряд китайских товаров объемом в 16 миллиардов долларов. Пекин обещал ввести ответные пошлины «через минуту после соответствующего шага Соединенных Штатов».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"
    Реклама

    TOP

    1. Саудовская Аравия может взорваться, как перегретый котел
      Со стороны кажется, что кронпринц Мухаммед бен Салман крепко держит власть в своих руках, но несмотря на это, саудовская «перестройка» летом 2018 года проходит очень бурно
    2. «Газпром» отходит от Прибалтики
      «Газпром» отходит от Прибалтики
    3. Дальнейшего падения рубля ждать не стоит
      Аналитики рассказали о коридоре для доллара