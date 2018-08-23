Курс доллара стремится к 70 руб., евро приближается к 80

Российский рубль продолжает падение на фоне уже введенных или только анонсируемых санкций США.

Так, курс доллара США превысил 69 руб. впервые с апреля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро приближается к 80 руб. Сейчас европейская валюта торгуется у отметки в 79,72 руб. Дневной максимум пока 79,77 руб. за евро.

В свою очередь Центральный банк РФ опубликовал официальный курс основных валют по отношению к российскому рублю на 24 августа.

По данным регулятора, завтра стоимость доллара составит 68,5259 руб., что на 91 коп. выше курса доллара, который был установлен на четверг, 23 августа.

Евро Банк России оценил в 79,2502 руб., и это выше курса, установленного ранее, сразу на 1,05 руб.