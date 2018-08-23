Меркель хочет получить «карманную» Еврокомиссию

Начинается борьба за посты в Европе: Берлин интересует пост президента Еврокомиссии, а не ЕЦБ

С приближением всевозможных выборов и назначений в объединенной Европе в следующем году начинаются горячие дни. За места в Европарламенте и руководство в общеевропейских организациях разворачивается острая борьба. Претендовать на них может любой член Евросоюза, но реальные шансы лишь у европейских тяжеловесов.

Немецкая пресса пишет о том, что федеральный канцлер Ангела Меркель передумала сажать в кресло Президента Европейского центрального банка своего человека. Берлин замахивается на более важный пост. Канцлер хочет, чтобы немец возглавил главный исполнительный орган ЕС – Еврокомиссию.

«Главная цель Меркель сейчас не ЕЦБ, а Еврокомиссия»,- сообщило ежедневное деловое издание Handelsblatt.

Немецкий лидер считает пост руководителя ЕК более важным с точки зрения политики, чем пост руководителя ЕЦБ.

Кандидатом от Германии на пост президента ЕЦБ является президент главного немецкого банка Bundesbank Йэнс Вайдманн. Однако повсеместно в Европе считается, что он скомпрометировал себя и существенно понизил свои шансы на избрание неоднократной критикой в адрес ЕЦБ и проводимой им политики. Вайдман никогда не скрывал критического отношения к нынешнему главе ЕЦБ Марио Драги. Особенно ему не нравилось то, что Драги решает проблемы погрязшего в долгах юга Европы за счет первой экономики континента – Германии. Вайдман также скептично относится к тактике ЕЦБ сверхнизких процентных ставок и огромных закупок облигаций. В марте этого года он призвал ЕЦБ готовиться к новому спаду в еврозоне несмотря на то, что дела в ней сейчас идут очень хорошо.

В 2019 году на нескольких важных постах Евросоюза появятся новые люди. Самое лакомое место, конечно, пост Президента Еврокомиссии, который сейчас занимает люксембуржец Жан-Клод Юнкер. В последние недели количество слухов о предстоящих выборах и назначениях резко увеличилось. Среди претендентов на пост главы ЕК чаще всего упоминается имя Мишеля Барнье, возглавляющего делегацию Евросоюза на переговорах о брексите с Лондоном.

Handelsblatt пишет, что в Берлине тоже рассматривают несколько кандидатур на высокий пост, включая министра экономики Петера Альтмайера и главу оборонного ведомства ФРГ Урсулу фон дер Ляйен.