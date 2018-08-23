Mitsubishi Motors в России объявляет о назначении нового президента компании

Компания ООО “ММС Рус”, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет о назначении нового президента и главного исполнительного директора компании, который вступит в права с 1 сентября 2018 года.

Новым президентом и главным исполнительным директором компании ООО “ММС Рус” станет г-н Осаму Иваба, который уже работал в России в 2009-2014 гг на должности Директора департамента планирования продаж и развития бизнеса. Он имеет значительный опыт работы на международных рынках включая такие рынки как Германия и Индонезия.

Г-н Наоя Накамура, текущий президент и главный исполнительный директор компании “ММС Рус” окончил свой 2-летний срок руководства компанией “ММС Рус” и получил новое назначение на пост Президента официального дистрибьютора Mitsubishi Motorsв Индонезии (MMKSI).

За прошедшие годы работы, г-на Наоя Накамура внес значительный вклад в развитие бренда на российском рынке, достигнув увеличения доли рынка бренда Mitsubishi Motors в России c 1,1% до 2,4%. На пресс-конференции так же было объявлено об увеличении планов по продажам в текущем году с 40 000 единиц до 45 000. В первую очередь это стало возможно благодаря опережающим темпам роста продаж - в 2018 году компания «ММС Рус» показала самый большой рост среди брендов в ТОП-20. Кроме этого, в 2017 году стартовала локальная сборка обновленного Pajero Sport с дизельным двигателем, введена 5-летняя гарантия для этой модели, снижена стоимость на регулярное техническое обслуживание как для новых автомобилей, так и для автомобилей в постгарантийном периоде.

предоставлено пресс-службой

Г-н Наоя Накамура, в рамках пресс-конференции прокомментировал: «Я горд тем фактом, что мне удалось выполнить свои обещания по восстановлению лидирующих позиций бренда на рынке, поскольку российский рынок стратегически важен и является одним из приоритетных для Mitsubishi Motors. Но что особенно важно, что мы стали больше прислушиваться к потребностям наших клиентов, предлагать продукты и услуги бренда Mitsubishi, которые максимально отвечают их запросам.

Наоя Накамура и Осаму Иваба предоставлено пресс-службой

«Я впечатлен высокими достижениями г-на Наоя Накамура и его команды. Всего за два года, благодаря самоотверженной работе и безупречному стратегическому планированию, наши продажи выросли более чем в два раза.

Мои главные преимущества - знание рынка и реалий этой страны. Прежде я много работал с нашей дилерской сетью, я определенно понимаю их потребности, намерения и перспективы. Я намерен продолжить амбициозную стратегию по возвращению Mitsubishi Motors в России на лидирующие позиции. Уверен, что первые результаты вы увидите уже в самое ближайшее время. Мы приготовили для Вас еще много удивительных открытий!” – заявил Осаму Иваба, новый президент и главный исполнительный директор компании ООО “ММС Рус”.