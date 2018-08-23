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Мир
Москва, 23.08.2018

Между Сербией и Косово может состояться обмен территориями

«Expert Online» 2018
  • Пресс-конференция президента Сербии Александра Вучича по ситуации в Косово
EPA\TASS

Пресс-конференция президента Сербии Александра Вучича по ситуации в Косово

В Брюсселе считают, что несмотря на определенный риск, обмен территориями между Сербией и Косово пойдет на пользу как обеим странам, так и Евросоюзу.

К изменению границ в Европе и особенно на Балканах, которые до сих пор считаются одной из пороховых бочек не только Старого Света, но и всей планеты, в Брюсселе относятся плохо. Однако данный конкретный случай, в котором речь идет об обмене территориями между Сербией и Косово, похоже, является исключением из правила.

У объединенной Европы проблем хватает, но одной из главных по-прежнему остается тлеющий уже два десятилетий конфликт между Сербией и Косово, главный источник нестабильности на юго-восточном фланге ЕС. К тому же, он – главная преграда на пути интеграции Западных Балкан в объединенную Европу.

Белград уже десять лет не признает независимости Косово и считает его своей взбунтовавшейся провинцией, большую часть населения которой составляют албанцы. Вместе с Сербией Косово не признают и пять членов ЕС, включая Испанию, в которых имеются свои сепаратисты. Россия и КНР не дают Косово вступить в ООН.

Из-за продолжающегося конфликта и Белград, и Приштина не имеют шансов вступить в Евросоюз. У Сербии шансов больше, но Брюссель уже не раз давал понять, что сначала сербы должны уладить разногласия с албанцами в Косово. Наиболее реалистичным способом добиться этого может стать обмен территориями. Косово передает Сербии северные районы с преобладающим сербским населением, а Сербия передает Косово районы на юго-западе, где албанцев больше, чем сербов. После обмена территориями Белград, по плану, признает Косово и снимает возражения против его вступления в ООН. Косово, со своей стороны, обеспечивает защиту средневековым сербским монастырям и остающемуся в непризнанной республике сербскому населению.

На бумаге все выглядит замечательно. Тем не менее, у плана сербско-косовского урегулирования при помощи обмена территориями немало противников. Против него на прошлой неделе, например, выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель, а бывший глава МИД Швеции Карл Бильдт, занимающийся Балканами уже треть века,  назвал его «рецептом геополитической нестабильности». С другой стороны, Вольфганг Петрич, ответственный за урегулирование от Евросоюза, идею всецело поддерживает.

Главное возражение противников обмена территориями состоит в том, что изменение границы в одном месте в большинстве случаев влечет изменения границ во всем регионе. Допускать же это на Балканах, естественно, ни в коем случае нельзя. Самая проблемная в этом отношении страна – Македония, в которой тоже много албанцев. Их отделение будет означать кровопролитную войну. Схожая картина и в Боснии и Герцеговине, где хочет отделиться район, в котором доминируют сербы.

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