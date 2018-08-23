Орешкин не советует менять рубли на валюту

Ожидания по экономическому росту неважнецкие, и рублю это не в плюс, но и сегодняшний ажиотаж вокруг доллара носит спекулятивный характер, за ростом доллара и евро, по идее, должна последовать коррекция

Что же тогда будет в почете?

Россиянам не нужно обменивать накопления в рублях на валюту на фоне ослабления рубля, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. «Нет, не нужно», — ответил он на вопрос журналиста, стоит ли людям с рублевыми накоплениями идти в обменники и покупать валюту, передает агентство ТАСС.

В среду рубль подешевел к доллару и евро на фоне новых антироссийских санкций со стороны США. В среду в ходе торгов на Московской бирже курс доллара поднимался на 79 копеек, до 68,06 рубля, а евро — на 1,18 рубля, до 79,03 рубля (максимума с 11 апреля).

Риторику Максима Орешкина можно очень хорошо понять, признает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. А как может еще говорить государственный деятель высшего звена в ситуации, когда экономические прогнозы Минэка очевидно не сбываются, нацвалюта ослабевает, а нерезиденты бегут из российских ОФЗ? Конечно, считает аналитик, правильнее всего успокоить аудиторию и заявить, что проблемы надуманы, санкции не страшны, а ослабление рубля носит временный характер. В конце концов, государственный чиновник должен поддерживать начавшийся курс по дедолорризации российской экономики, и способствовать снижению популярности доллара и евро в РФ, это тоже один из шагов к высшей цели.

Между тем в перспективе грядущего года очевидных поводов для оптимизма не наблюдается, констатирует Илья Жарский. Даже сам МЭР вынужден был пересмотреть прогнозы на итоги текущего года, однако пересмотр роста представляется довольно сомнительным и мягким. Ведомство полагает, что рост экономики составит теперь 1,8% без ожиданий роста в следующем году, подчеркивая, что 2019 год не сможет быть эффективными из-за слабого рубля. То есть власть не отрицает, что нацвалюта не сможет быть сильной, а что же тогда будет в почете, если не доллар?

Между тем, указывает эксперт, на ситуацию с рублем на текущем этапе влияют не только сами санкции и очередная паника инвесторов, но и сами действия регулятора – ведь ЦБ как агент Минфина возобновил в начале этой недели покупку валюты с целью выполнения бюджетного правила, что также оказывает воздействие на ослабление рубля. Важно добавить, что слова самого Орешкина о снижении официальных прогнозов по экономическому росту также воздействовали на снижение курса нацвалюты, и то, что он сказал про то что не нужно менять рубли на доллары это скорее еще и попытка себя оправдать.

Рубль выглядит перепроданным

Было бы странным, если бы член правительства, да еще и министр экономического развития призывал россиян к скупке иностранной валюты в период ослабления национальной, считает и генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Сейчас рубль вплотную приближается к минимальным отметкам с марта 2016 года, то есть по факту весь позитив, накопленный российской валютой и экономикой за два года, в течение которых рубль ни разу надолго не выходил выше 64,5 к доллару, может быть перечеркнут, если близкие к паническим настроения на валютном рынке передадутся населению.

Если это случится, уверен аналитик, мы снова увидим очереди в обменниках и спекулятивные курсы по 100-120 рублей за евро. как это было в январе-феврале 2016 года, когда рубль рухнул ниже 77 к доллару. Принесла ли тогда покупка валюты пользу населению, с учетом, что конверсионные операции совершались по откровенно завышенному курсу? Александр Шустов не исключает, что есть отдельные успешные истории, в но в целом, если вы не являетесь специалистом в сфере биржевой торговли и не работаете с валютным рынком, в моменты пикового роста или падения валюты — не самый удачный момент для ее покупки не только в интересах экономики страны, но и с точки зрения сохранения ваших личных сбережений.

Происходящее сейчас с курсом рубля по большей части является результатом большого числа спекулятивных сделок, игры на понижение и срабатывания триггеров на закрытие коротких позиций по парам рубль-доллар и рубль-евро, подкрепленное паническими настроениями со стороны неопытных инвесторов уверен эксперт. В целом же, как показывает практика, за столь серьезным снижением следует положительная коррекция.

Сейчас рубль определенно выглядит перепроданным, считает Александр Шустов: даже с учетом санкционных рисков, довлеющих над рублевыми активами, относительно дорогая, по 74,5 доллара за баррель способна обеспечить рублю существенную поддержку в отсутствие интервенций со стороны Казначейства и ЦБ. Для понимания, в пресловутом марте 2016 года такой поддержки не было, а баррель стоил всего 40 долларов.

Пока сложно сказать, насколько еще ослабнет рубль, добавляет Илья Жарский. По его словам, вчерашнее обновление исторического максимума по евро до 79 рублей и выше – сигнал тревожный, но вряд ли ситуация с 90-100 рублей за евро повторится вновь. То же самое и с долларом – 70 руб. для американской валюты это потолок для конца августа и ноября, когда, возможно, на рынках будут новые обострения из-за очередных манипуляций США.