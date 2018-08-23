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Москва, 23.08.2018

Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум городов России

«Expert Online» 2018
  • Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум городов России
предоставлено пресс-службой

6–7 сентября в Москве во второй раз пройдет Климатический форум городов России — ключевое событие для тех, кто следит за экологическим развитием современных мегаполисов.

Местом проведения форума станет исторический павильон ВДНХ «Рабочий и Колхозница», реконструированный под современную образовательную площадку. Событие объединит российских  и мировых экспертов по сохранению климата, общественные и исследовательские организации с городским сообществом. Среди гостей форума — консультант по городскому дизайну Ян Гейл, президент Michi Creative City Designers Мичи Коно и основатель конференции Sustainatopia Джон Россер.  В рамках темы этого года — «Умный город – зеленые технологии» — приглашенные спикеры расскажут об актуальных климатических инициативах и обсудят сценарии выхода из экологического кризиса, опираясь на успешные международные практики.

Экологическое благополучие городов все чаще становится признаком эффективного управления и инструментом привлечения инвестиций, а глобальное потепление влияет не только на уровень воды в Мировом океане, но и на повседневную жизнь мегаполисов. В Москве, где изменения климата наиболее ощутимы,  тема эко-осознанности как никогда актуальна. Горожане меняют свой образ жизни — многие уже перешли на раздельный сбор мусора, пересели на велосипеды и покупают продукты без упаковки. Пора обсудить, как общими силами построить «зеленый» город будущего.

Климатический форум городов России — площадка для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем. Форум проходит на мировом уровне с 2017 года и организуется Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В этом году в работе форума примут участие ведущие эксперты в сфере контроля климата, экологии, урбанистики и технологий smart city. Гости форума смогут услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран. Среди них — руководитель региональных проектов С40 в Китае и Индии Яна Давыдова, эксперт в области устойчивого развития, директор ассоциации Nedworc и компании HER-Advice Рольф Постхауэр, координатор программы «Изменение климата, система здравоохранения и устойчивое развитие» Европейского центра всемирной организации здравоохранения по окружающей среде и здоровью Владимир Кендровский, руководитель департамента климата и энергетики в администрации округа Норботтен в Швеции Ильва Сарден и директор округа по сохранению почв и воды Нью-Йорка Шино Таникава. Кроме того, на форуме выступит датский архитектор и специалист по городскому дизайну профессор Ян Гейл, который расскажет о перспективах «зеленого» строительства в России.

 

Лекционная программа

 

Климатический форум является самым масштабным событием в сфере эко-образования в Москве и нацелен на информирование жителей столицы и регионов РФ о жизни в городах в условии изменения климата. Открытая лекционная программа форума, которая проводится при участии главы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антона Кульбачевского, продлится два дня и затронет такие темы как:

●      экологичное строительство и «зеленые» стандарты;

●      энергоэффективность;

●      экологическое образование и новые профессии в сфере устойчивого развития;

●      благоустройство и озеленение;

●      мониторинг и охрана окружающей среды;

●      сохранение климатической стабильности в современном городе;

●      ответственность и инициативы городского сообщества;

●      экологические инвестиции.

Первый день форума будет посвящен анализу климатической повестки современного города. Среди ключевых сессий — дайджест актуальных научных исследований, резервы для климата и возобновляемые источники энергии, а также примеры эффективных механизмов муниципального управления и корпоративных стратегий в сфере охраны природы

Второй день форума продолжится обсуждением сценариев климатического партнерства. Будут рассмотрены кейсы из сфер «зеленого» строительства и технологий, общественных инициатив, инвестиций и финансирования эко-инноваций, а также разумного потребления и социальной ответственности горожанина.

Выставочный проект

Во время форума в реконструированном павильоне ВДНХ «Рабочий и Колхозница» откроется выставочный проект, который наполнит памятник архитектуры Бориса Иофана и Веры Мухиной новым содержанием. Событие будет интересно детям и взрослым: на выставке можно будет увидеть интерактивные экспонаты, наглядно объясняющие суть природных явлений во всем мире. Гости также смогут стать участниками иммерсивного шоу об изменении климата и увидеть модель будущего жизни на Земле. Вход на выставку свободный по предварительной регистрации.

Премия

На площадке форума пройдет церемония награждения лауреатов премии «Лидер климатического развития». В центре внимания события — проекты и  организации, которые внесли вклад в развитие экологической осознанности, охраны окружающей среды, климатического баланса и формирования «умных» городских пространств. К участию в конкурсе приглашаются компании, общественные организации, научные и образовательные учреждения, администрации регионов и муниципалитетов, архитектурные бюро. Жюри выберет 3 лучших проекта в каждой из 5 номинаций:

•           Лучший проект в области эко-волонтерства;

•           Лучший проект в области эко-просвещения;

•           Лучший проект в области эко-инноваций;

•           Лучший эко-проект на потребительском рынке;

•           Лучший проект в области эко-городов будущего.

Вклад

По итогам Климатического форума городов России будет разработана программа частно-государственного партнерства в сфере эко-инноваций, которая станет платформой для развития и поддержки «зеленых» стартапов Москвы и других городов РФ, а также универсальной площадкой для обмена опытом с международными коллегами в области климата и климатологии, экологического мониторинга, урбанистики, природоохранной деятельности, энергетической безопасности и других актуальных направлений в сфере сохранения климатического баланса.

Подробная программа мероприятий Климатического форума городов России на сайте: www.climate-forum.ru

 Вход на все мероприятия форума свободный по предварительной регистрации на сайте:  

www.climate-forum.ru

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