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Москва, 23.08.2018

Порошенко извинился перед украинцами

«Expert Online» 2018

Президент «незалежной» Пётр Порошенко извинился перед гражданами Украины за то, что в 2014 году ошибся, заявив о быстром завершении силовой операции на востоке страны.

Он напомнил, что ещё 4 года тому назад заявил, что так называемая АТО (антитеррористическая операция) будет продолжаться часы, а не месяцы.

«Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны... Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения», - цитирует главу «незалежной» агентство «Интерфакс».

При этом Порошенко отметил, что это стало для него серьёзным уроком осторожного и ответственного отношения к их словам и обещаниям.

Наша справка

Киевские власти объявили о начале АТО в Донбассе в апреле 2014 года. В феврале 2018 года было объявлено о её завершении. 30 апреля 2018 года на смену АТО пришла Операция Объединенных сил. Однако позже Порошенко заявил, что проведение антитеррористической операции на территории Донбасса может быть возобновлено в случае соответствующих угроз.

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