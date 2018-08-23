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Москва, 23.08.2018

Рубль пошёл в рост на новостях, что Банк России не будет закупать валюту больше месяца

«Expert Online» 2018

Центробанк временно приостановил покупку валюту для Минфина.

Согласно информации регулятора, которая размещена на его официальном сайте, ЦБ РФ не будет покупать валюту до конца сентября. При этом отмечается, что решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

В Банке России также подчеркнули, что решение о возобновлении покупки валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в сентябре 2018 года.

На новостях о том, что регулятор не будет скупать валюту для Минфина больше месяца, рубль пришел в себя и пошёл в рост. Так доллар США подешевел к предыдущему дню на 22 коп. до 67,8 руб., евро - на 35 коп. до 78,55.

Ранее сообщалось, что курс доллара США превысил 69 руб. впервые с апреля 2016 года, а курс евро приближается к 80 руб.

Возможно, глава МЭР Максим Орешкин знал об этом, отвечая накануне журналистам.

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