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Культура
Москва, 23.08.2018

Создатели фильма «Сердце мира» представят свою картину в киноцентре «Октябрь»

«Expert Online» 2018
  • Создатели фильма «Сердце мира» представят свою картину в киноцентре «Октябрь»

24 августа в рамках проекта «КАРО.Арт» в киноцентре «Октябрь» состоятся показ и обсуждение фильма Наталии Мещаниновой «Сердце мира». Картина была представлена на «Кинотавре-2018», где стала обладателем нескольких наград, включая Гран-при и приз за лучшую мужскую роль.

После показа состоится обсуждение с участием кинокритика, главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина, режиссера Наталии Мещаниновой и актера Степана Девонина.

«Сердце мира» — это пронзительная и честная история об одиночестве и поиске счастья. В центре сюжета – ветеринар Егор, чья жизнь посвящена уходу за животными на притравочной станции. Молодой человек мечтает обрести настоящую семью, но пока ему проще находить общий язык со своими питомцами, чем с людьми.

Главная особенность фильма – оригинальный и очень живой киноязык, который характерен для всех работ Наталии Мещаниновой. Ее дебютным полнометражным фильмом стала драма «Комбинат “Надежда”», показанная на «Кинотавре-2014» и отмеченная критиками за удивительную точность в передаче атмосферы и деталей, эмоций и речи героев. Наталия Мещанинова также известна как второй режиссер телесериала «Школа» и соавтор сценария таких ярких работ в жанре авторского кино как «Еще один год» Оксаны Бычковой, «Аритмия» Бориса Хлебникова и «Война Анны» Алексея Федорченко.

Наталия Мещанинова о фильме «Сердце мира»: «Те, кто фильм воспринял, пытаются что-то найти, поймать и понять — это прекрасно и интересно. Это к тому, что мне пишут люди о том своем личном, что они увидели в кино. Они углядели в нашем фильме то, что я даже не закладывала туда. Это интересно».

Билеты можно приобрести по ссылке: https://karofilm.ru/film/3921

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