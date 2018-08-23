Стагфляция стучится в дверь

Похоже, затевая масштабный проект с пенсиями и повышением НДС, правительство до конца не отдает себе отчет в рисках, которые назревают в российской экономике.

Самый очевидный из этих рисков — ускорение инфляции. Для этого есть несколько предпосылок, которые сейчас начинают проявляться. Во-первых, девальвация: за три недели августа рубль к доллару подешевел примерно на 10%, и вполне вероятно, что с усилением санкционного давления продолжится и падение рубля.

Во-вторых, удорожание таких фундаментальных товаров, как бензин и зерно, а также рост цен на сырьевом рынке. Рост цен на бензин в июле удалось было притормозить, но в августе проблема вернулась: индекс биржевых цен на 92 бензин на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ) за три недели прибавил почти 5%. Пшеница дорожает еще сильнее, правда, на мировых рынках — но этот рост отражается и на внутрироссийских ценах. «Снижение урожая зерновых в мире и рост цен на пшеницу на мировых фондовых рынках является основным риском для продовольственной инфляции», — говорится в августовском обзоре МЭР. По оценкам министерства, дополнительный вклад в инфляцию со стороны указанного фактора может составить 0,2-0,3 п.п. только в текущем году.

Характерный пример скрытого пока от глаз, но серьезного роста цен — проблемы у мясопереработчиков: из-за сокращения импорта мяса в Россию с начала 2018 года цены на различные категории мяса выросли на 20-60%. Пока мясопереработчики продают продукцию торговым сетям по старым ценам, а мясо закупают уже по новым, но ясно, что долго так продолжаться не может. И это очевидно не единственная отрасль, на которую девальвация и сокращение импорта уже повлияла похожим образом — дорожает и будет дорожать в случае девальвации все импортное, а вслед за ним и внутреннее сырье для переработки.

«Опережающий рост на сырье и промежуточную продукцию привел к тому, что уже сейчас индекс цен производителей опережает индекс потребительских цен почти в четыре раза — в июле по отношению к декабрю 2017 года ИПЦ вырос на 2,5%, а ИЦП (индекс цен производителей — «Эксперт») на 9,4%, — отмечает заместитель директора, завлабораторией анализа и прогнозирования производственного потенциала и межотраслевых взаимодействий ИНП ПАН Александр Широв. — Причем [происходит] ослабление курса рубля, которое не просто повышает стоимость импортных товаров, но и, в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры, подстегивает рост внутренних рублевых цен на сырьевые товары через механизм экспортного паритета — net-back».

Ну и в-третьих, неминуемо ускорить инфляцию должно повышение НДС с 2019 года.

Выйдет ли рост потребительских цен в итоге за таргет ЦБ в 3-4%, пока неизвестно, но вероятность такая есть. И это было бы не страшно, если бы одновременно мы наблюдали рост экономики. Но, скорее, грядет очередное торможение выпуска. В таком случае неиллюзорной становится стагфляция — сочетание спада с ростом цен.