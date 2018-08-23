Цену на нефть откорректировали

Сегодня, 23 августа, цена на нефть эталонной марки Brent коррекционно снижается после роста начала недели, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Так на момент 09:05 по московскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,201%, достигнув отметки $74,63 за баррель. Однако нефть WTI также с поставкой в октябре подросла на 0,029% — до $67,88.

Напомним, накануне нефть Brent выросла в цене сразу на 2,96%, Ее цена составила $74,78 за баррель.

Показатели нефти WTI скромнее: по итогам торгов 22 августа сырье прибавило в цене 3,07% — до $67,86 за баррель. Аналитики уверены, что рост цен на нефть вызвала информация о снижении запасов нефти в США. По данным американского Минэнерго за минувшую неделю запасы уменьшились на 5,84 млн баррелей.