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Москва, 23.08.2018

Цену на нефть откорректировали

«Expert Online» 2018

Сегодня, 23 августа, цена на нефть эталонной марки Brent коррекционно снижается после роста начала недели, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

Так на момент 09:05 по московскому времени стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,201%, достигнув отметки $74,63 за баррель. Однако нефть WTI  также с поставкой в октябре подросла на 0,029% — до $67,88.

Напомним, накануне нефть Brent выросла в цене сразу на 2,96%, Ее цена составила $74,78 за баррель.

Показатели нефти WTI скромнее: по итогам торгов 22 августа сырье прибавило в цене 3,07% — до $67,86 за баррель. Аналитики уверены, что рост цен на нефть вызвала информация о снижении запасов нефти в США.  По данным американского Минэнерго за минувшую неделю запасы уменьшились на 5,84 млн баррелей.

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