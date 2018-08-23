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Москва, 23.08.2018

Украина продолжает активно одалживать и жить в кредит

«Expert Online» 2018
  • Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Николай Лазаренко/ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Несмотря на пафосные заявления о планах сокращения госдолга, Украина продолжит активно занимать деньги. Как только Украина сможет договориться с МВФ и получит очередной кредит от МВФ – тут же начнет размещать новый выпуск еврооблигаций, пишет украинское издание "Вести".

Министерсво финансов Украины остро нуждается в долларе, ведь, чтобы не допустить дефолт. До конца года текущего года Украине необходимо погасить 1,75 млрд долларов по внешнему долгу и 1,2 млрд долларов МВФ и еще 550 млн долларов по евробондам. Золотовалютные резервы Нацбанка Украины давно находятся на критической отметке – 17,7 млрд долларов. Это три месячных размера импорта, ниже которых наш запас не может упасть. Иначе Украина нарушим международный стандарт, за исполнением которого пристально следят рейтинговые агентства.

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