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Москва, 23.08.2018

В Курске во время военного парада перевернулся танк

«Expert Online» 2018

В Курске на параде, посвященном 75-летию со дня Курской битвы, перевернулся танк.

Инцидент произошёл во время заезда танка на погрузочную технику, передаёт «Газета.Ru». По данным издания, которое ссылается на Kursk TV, в результате инцидента никто не пострадал.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа уточняет, что танк Т-34, участвовавший в параде, перевернулся уже после завершения мероприятия.

Ремонтное подразделение, которое прибыло на место ЧП, оперативно погрузило танк на трал, после чего он был доставлен в пункт дислокации.

Наша справка

Танк Т-34-85 возглавил колонну техники на военном параде в Курске по случаю 75-летия победы в Курской битве. Всего в механизированной колонне были представлены 75 единиц техники, включая танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», а также самолёты и вертолёты. Посмотреть на парад собрались более 17 тыс. человек.

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