В Раде нашли объяснение повышению цен на газ

Правительство Украины повышает цены на газ, поскольку «им надо, чтобы все вымерли», заявил депутат Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, у Киева достаточно возможностей не только для удержания цен на газ, но и для удешевления «голубого топлива». Однако, считает Рабинович, власти и олигархи заинтересованы в ином сценарии развития событий.

«Мы добываем 21-26,5 миллиарда кубов газа в год. Все граждане Украины потребляют все вместе 15,4 миллиарда, себестоимость примерно 2,5 тысячи гривен. Мы обязаны получить газ по себестоимости. Мы должны снизить цены в три раза за один день только благодаря одной операции», - заявил парламентарий, который подчеркнул, что мешает этому «правительство, три-четыре олигарха и политическая воля, которым все равно, что будет. Им и надо, чтобы вымерли все».

Напомним, повышение цен на газ для населения Украины стало одним из условий МВФ для выдачи Киеву очередного транша. В общей сложности программа помощи фонда Киеву рассчитана на четыре года и предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов.