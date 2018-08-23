В России приступили к разработке технологии создания суставов при помощи 3D-принтера

Учёные Фонда перспективных исследований (ФПИ) приступили к разработке технологии создания индивидуальных для каждого пациента искусственных суставов с помощью трёхмерной печати на 3D-принтере.

Как отметили в ФПИ, в настоящее время аддитивные технологии в трансплантологии являются новым многообещающим направлением в работе Фонда. Поэтому при правильных подходах научный прорыв в направлении биоинженерного получения искусственных суставов и органов может произойти уже в ближайшее десятилетие, передаёт РИА Новости.

В настоящее время Фонд ведёт поиск научных коллективов и специалистов, которые смогут применять аддитивные технологии для изготовления персонифицированных трансплантатов. Подробное обсуждение возможностей применения технологий такого типа в трансплантологии состоится в начале октября на научном семинаре, который пройдет в ФПИ.

Наша справка

ФПС создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трём основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.