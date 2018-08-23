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Москва, 23.08.2018

В России разработают новое поколение противотанковых ракет

«Expert Online» 2018

Российские специалисты приступили к разработке нового поколения ракет, призванных уничтожать танки и другую бронетехнику потенциального противника.

Об этом заявили в холдинге «Высокоточные комплексы» на военно-техническом форуме «Армия-2018». По словам представителя компании, в настоящее время на предприятиях холдингах уже ведутся проработки противотанковых ракетных комплексов следующего поколения, передаёт ТАСС.

При этом какие-либо детали проекта в холдинге пока не раскрывают.

Наша справка

«Высокоточные комплексы» — акционерное общество, образованное в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы предприятий, работающих в области перспективных вооружений, военной и специальной техники, в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий.

Входит в состав госкорпорации «Ростех». В составе холдинга 19 предприятий, численность персонала – более 45 тыс. человек.

Ранее в холдинге разработали ПТРК «Корнет», ракета которого может поражать бронированные цели на дальности до 10 км. По данным открытых источников, боеприпас способен пробить более одного метра однородной брони.

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