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Москва, 24.08.2018

Адвокат Трампа предупредил об угрозе восстания в США

«Expert Online» 2018

Адвокат действующего президента  США Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил, что  в случае если глава Белого дома будет отстранен от должности в результате импичмента, в стране может начаться восстание. С подобным заявлением он выступил в интервью телеканалу Sky News.

Джулиани считает, что сместить Дональда Трампа  с его поста возможно только по политическим мотивам, и в таком случае «американский народ устроит восстание».

Трамп уже заявлял, что в случае ноябрьской победы по итогам промежуточных выборов демократов и получения им большинства в конгрессе и проведут процедуру импичмента, то международные рынки ждет обвал.

Напомним, ранее конгрессмены от партии демократов неоднократно высказывались за подобный шаг из-за якобы «помощи России» в победе Дональда Трампа на выборах президента страны в 2016 году. Палата инициировала несколько расследований по данной теме, предлагая все новые факты.

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