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Москва, 24.08.2018

Фермерам ЕС грозит волна банкротств

«Expert Online» 2018
  • Фермерам ЕС грозит волна банкротств
infotop.lv

Европейским аграриям грозит волна банкротств из-за летней засухи, как ожидается, особенно пострадают фермеры бедных стран.

Брюссель экстренно готовится принять новые меры помощи фермерам, однако, эта поддержка не подразумевает выделения дополнительных средств. Помощь ограничится льготами по части производства кормов для скота, сообщил  комиссар ЕС по делам сельского хозяйства Фил Хоган. Решение вопросов финансовой помощи ЕС оставляет за национальными правительствами, сообщает Sputnik Эстония.

«Состоятельные страны союза "вытаскивают" своих аграриев, бедные дают фермерам в долг», - передает СМИ.

Ранее Еврокомиссия разрешила национальным правительствам ввести для фермеров послабления и выплатить им обычную финансовую помощь фондов ЕС с опережением обычных сроков. Но дополнительные деньги правительствам придется изыскивать самим.

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