Конфеты и мороженое могут попасть в России в разряд дефицита

Новые ограничения Россельхознадзора на ввоз белорусского молочного сырья несут в себе угрозу для пищевой промышленности России и, прежде всего, кондитерской отрасли, сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ). Из-за действий российского ведомства может резко сократиться производство мороженого и конфет, что неминуемо приведет к исчезновению ряда наименований в розничной торговли.

Ассоциация уже направила письмо в правительство России, в котором сообщила, что под запрет Россельхознадзора попали сухое обезжиренное молоко, деминерализованная сыворотка и другие ключевые ингредиенты белорусского происхождения, используемые не только для производства кондитерских изделий и мороженого, но и детского питания.

Отдельно представители отрасли отметили в письме, что нехватка этой продукции «может привести к остановке предприятий, срыву контрактов и росту отпускных цен».

В ассоциации также сообщили, что у российского производства данной продукции огромный потенциал, но к настоящему моменту отечественные производители не в состоянии удовлетворить существующий спрос на рынке.

Для развития этого вида производства потребуются существенные инвестиции, системы контроля и время. А пока в АЕБ предупреждают, что нехватка сырья повлечет за собой срыв обязательств перед торговыми сетями.

Напомним, Россельхознадзор регулярно вводит ограничения на различного вида товары из Белоруссии, мотивирую свои решения борьбой с «санкционной» продукцией, так как зачастую под видом белорусских в Россию попадают продукты из Европы.