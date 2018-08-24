Кто есть кто на валютном рынке

Министерство финансов продолжит приобретать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, заявили в министерстве после того, как Центробанк в четверг объявил о приостановке закупок валюты. При полном отсутствии регуляторов на рынке рубль укрепился бы до 58 рублей за доллар, говорит аналитик. Рубль перепродан, санкции - не всесильны

Переоценка ценностей

Как заявил представитель Минфина России, решение Банка России приостановить закупку валюты на внутреннем рынке до конца сентября не повлияет на выполнение плана ее закупок в рамках бюджетного правила. При этом источники валюты для пополнения счета Федерального казначейства ЦБ определяет самостоятельно, отметил он в интервью ТАСС. При этом решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках в сентябре.

На фоне введения новых санкций США в отношении России курс доллара превысил отметку 69 рублей впервые с 5 апреля 2016 года, а евро достигал 79,77 рубля впервые с 11 апреля. После заявления ЦБ о приостановке закупок валюты курс доллара снизился к рублю до 67,92 рубля, евро — до 78,7 рубля. В Банке России пояснили, что на данный шаг регулятор пошел в связи с необходимостью повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.

Приостановка Центробанком закупки валюты с целью выполнения бюджетного правила связана с резкой реакцией рубля, признает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Фактически такая беспрецедентная мера вызвана желанием регулятора сдерживать внешние угрозы для внутренней финансовой стабильности. Остановка валютных интервенций вчера действительно привела к краткосрочному укреплению рубля и пока такая тактика станет определенным рычагом для стабилизации ситуации на рынке – между тем стоит добавить, что пока эффект все равно слабый, после решения ЦБ рубль прибавлял 70 копеек, однако к закрытию торгов вчера вновь терял отыгранное. Но безусловно – столь длительный, в главное подтвержденный уход регулятора с рынка снижает уровень нервозности игроков. Если бы регулятор вовсе ушел с рынка, рубль получил бы возможность укрепится к доллару до 58 рублей за единицу.

Рынок затаится

При этом, отмечает Илья Жарский, пока планируется, что после перерыва будет происходить корректировка ежедневного объема закупок валюты в ручном режиме, что окажет смягчающий эффект на волатильность нацвалюты. Добавим к этому что из-за выполнения бюджетного правила и паники на рынках рубль получил серьезную переоценку. При текущей макроэкономической ситуации в стране он объективно столько стоить не может, и такая высокая цена тоже в какой-то мере является причиной перерыва – ведь на покупку переоцененного актива тратятся исключительно бюджетные средства.

Такой перерыв в закупках является самым длинным, – эксперт напоминает, что ЦБ осуществляет интервенции для Минфина с февраля 2017 года и за исключением апреля текущего года ни разу не делал столь долгой паузы, а в апреле текущего года закупки останавливались всего на 6 торговых дней. Такой перерыв, уверен аналитик, приведет к осложнению дальнейшей судьбы закупок, в частности по плану с 7 августа по 6 сентября Центробанк должен был купить валюты в размере 383,2 млрд рублей, но из-за вмешательства санкций реализовал план всего на 96 млрд руб.

Вряд ли в сентябре стоит ожидать серьезных сдвигов на рынке, говорит он. Поскольку Россия, очевидно, не торопится выполнять предписания США по делу Скрипалей, рынок затаится в ожидании ноябрьского раунда новых санкций.

Как напоминает Илья Жарский, само по себе бюджетное правило подразумевает проведение операций по ежедневным закупкам валюты Центробанком в целях наполнения Фона национального благосостояния средствами, полученными от сверхдоходов нефтегазового сектора – то есть это те доходы, которые превышают базовые цены на нефть в размере 40,8 долл за баррель.

Санкции не всесильны

Нужно понимать, добавляет генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, что на внутреннем валютном рынке ЦБ и Минфин являются маркетмейкерами, и их объемы операций настолько велики, что они способны влиять на курс рубля. Поэтому любое их решение, например, решение покупать валюту или решение ее не покупать — влияют на курс. Получается, что, если регулятор отказывается покупать валюту, то при прочих равных условиях это может быть для него даже выгодно: валюта может начать дешеветь, а значит, можно будет купить ее с большей выгодой чуть позже.

Спекулянты обычно очень чутко прислушиваются к действиям регулятора, никогда не торгуют против него, поэтому рубль после заявления ЦБ закономерно укрепился. По мнению эксперта, в целом рубль, подойдя к отметке 70 к доллару, исчерпал краткосрочный потенциал своего падения, и регулятор, возможно, угадал разворот тенденции. Объективных макроэкономических предпосылок для роста курса доллара выше 70 рублей пока нет, эмоциональный накал снизился, и пара доллар-рубль вполне может попытаться закрыть гэп, который образовался 9 августа, а значит, вернуться в район 65,5 рублей за доллар.

Санкции, признает Александр Шустов, конечно, являются сильным оружием в экономической войне, но не всесильным, и последствия от запрета на операции с российским госдолгом еще не поняты ни российскими, ни американскими властями. Они могут оказаться совсем незначительными и могут даже в определенном смысле сыграть в плюс, открыв для России новые рынки и новых партнеров в Азии. Так что, считает эксперт, на валютном рынке может начать разворот, который будет тем сильнее, чем больше будет разочарование физлиц от неудачной покупки доллара почти по 70 рублей.