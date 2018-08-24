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Москва, 24.08.2018

Меркель сделала важное заявление о «Северном потоке-2»

«Expert Online» 2018

Ангела Меркель – канцлер Германии, в ходе своего официального визита в Грузию – заявила, что «Северный поток-2» не сделает немецкую сторону зависимой от России.

По её словам, Германия намерена убедиться, что Москва продолжит осуществлять поставки газа через территорию Украины даже после того, как «Северный поток-2» будет построен, передаёт агентство Reuters.

Напомним, 18 августа Меркель перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным высказала свое мнение о месте Украины в проекте «Северный поток-2».

«В контексте Украины мы поговорим и о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска «Северного потока-2» Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу», – заявила тогда немецкий лидер.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель отправилась в турне по странам Южного Кавказа – с 23 по 25 августа она посетит Грузию, Армению и Азербайджан.

Приоритетом всей поездки, по мнению немецких СМИ, является Азербайджан, с которым Германия надеется договориться о поставках газа. В Баку лидер ФРГ прилетит 25 августа.

Наша справка

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км.

Одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений.

В США считают, что ущерб, который будет нанесён Украине после запуска «Северного потока-2», приведёт к критической разбалансировке государственного бюджета «незалежной», после чего её экономика рухнет.

Газопровод планируется построить рядом с «Северным потоком». Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

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