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Москва, 24.08.2018

На Украине признали желание жителей Крыма воссоединения с Россией

«Expert Online» 2018

Как заявил депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России. Высказывание прозвучало в эфире телеканала «112 Украина».

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — сказал Винник, который признал также, что процесс воссоединения обеспечивался «исключительно гуманитарными мероприятиями».

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума, который прошел в марте 2014 года. Отмечается, что 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти Крыма решили провести референдум на полуострове после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, в результате которого был смешен со своего поста Виктор Янукович.

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