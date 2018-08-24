На Украине признали желание жителей Крыма воссоединения с Россией

Как заявил депутат Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, жители Крыма хотели, чтобы полуостров вошел в состав России. Высказывание прозвучало в эфире телеканала «112 Украина».

«Люди, которые там жили, осознанно хотели стать частью российского пространства», — сказал Винник, который признал также, что процесс воссоединения обеспечивался «исключительно гуманитарными мероприятиями».

Напомним, Крым воссоединился с Россией после референдума, который прошел в марте 2014 года. Отмечается, что 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Власти Крыма решили провести референдум на полуострове после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, в результате которого был смешен со своего поста Виктор Янукович.