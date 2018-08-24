Маттео Сальвини, лидер ультраправой партии «Лига», входящей в правящую коалицию вместе с популистским движением «Пять звезд», и по совместительству глава итальянского МВД, вновь вышел на тропу войны. Он воюет с кораблями правозащитных организаций, которые плавают по Средиземному морю, спасают мигрантов, пытающихся попасть из Ливии в Европу; и везут их в Италию. Поскольку все вопросы, касающиеся мигрантов, являются общеевропейской проблемой, Еврокомссия объявила о созыве внеочередного совещания по миграции.

Маттео Сальвини сейчас сошелся в рукопашную с президентом Италии Серджио Маттареллой. Спор возник о судьбе 177 мигрантов, которых спасли в Средиземном море и привезли в Италию на корабле Diciotti. Корабль уже три дня стоит в одном из сицилийских портов, но на берег разрешили сойти лишь 29 несовершеннолетним, которые отправились в опасный путь без взрослых. Остальные пассажиры вынуждены оставаться на корабле.

Сальвини считает, что мигрантов можно пустить на итальянскую землю лишь при условии, что остальные европейские страны разделят с Римом ответственность за них. Маттарелла же требует разрешить мигрантам сойти на берег по гуманитарным причинам. Глава государства редко вмешивается в повседневную деятельность правительства, но в прошлом месяце он закончил своим волевым решением схожий спор в отношении 67 мигрантов, которые прибыли на том же корабле, и разрешил им сойти на берег.

Сейчас, утверждает Маттео Сальвини, он не позволит президенту Маттарелле вновь пустить мигрантов в Италию без его согласия.

«Меняйте или страну, или министра»,- заявил он в видеообращении в среду вечером, недвусмысленно пригрозив отставкой и, следовательно, правительственным кризисом.

К слову, отношения у Сальвини испортились не только с президентом, но и с партнерами по правящей коалиции – движением «Пять звезд»…

Итальянские «разборки» являются зеркальным отражением общеевропейского конфликта, спровоцированного мигрантами и приведшего к глубокому расколу Старого Света. На июньском саммите европейские лидеры после всенощных переговоров согласились предпринять ряд мер в отношении мигрантов. Наиболее серьезной считается создание центров по приему беженцев как на территории ЕС, так и за его границами. Однако соглашение составлено в общих фразах, в результате чего чиновники столкнулись с большими трудностями при осуществлении решений саммита.

В том, что соглашение такое «сырое» и нуждается в доработке, по словам одного из дипломатов, участвовавшего в работе июньского саммита, нет ничего удивительного. Соглашение подписывали люди, которым очень хотелось спать и которые ради того, чтобы поскорее отправиться отдыхать, были готовы на все. Естественно, ни о каком консенсусе в такой обстановке не может быть и речи.

Журнал Politico сумел достать отчет о встрече послов членов Евросоюза в Брюсселе, состоявшейся 11 июля. Из документов следует, например, что у Швеции с Испанией и Венгрии диаметрально противоположное понимание соглашения, достигнутого на июньском саммите

По словам руководителя пресс-службы Еврокомиссии Александра Винтерштейна, еврочиновники всю эту неделю энергично пытаются найти выход из очередного тупика, возникшего по вине Маттео Сальвини. ЕК активизирует усилия по поискам долгосрочного решения проблемы с мигрантами. Для этого в пятницу, 24 августа, в Брюссель на неформальную встречу, посвященную проблемам с мигрантами, должны съехаться «шерпы», высокопоставленные чиновники национальных правительств, членов ЕС, координирующих политику Союза.

Точный состав участников минисаммита будет известен только в самую последнюю минуту, но предполагается приезд в Брюссель представителей как минимум 11 государств: Франции, Австрии, Германии, Италии, Испании, Португалии, Мальты, Люксембурга, Нидерландов, Греции и Ирландии. Не исключено, что участников будет больше.