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Москва, 24.08.2018

Порошенко открыл военный парад в Киеве скандальными заявлениями

«Expert Online» 2018

Президент «незалежной» Пётр Порошенко открыл военный парад в Киеве, посвященный дню независимости Украины, словами из «Марша украинских националистов».

Как передаёт телеканал «112 Украина», при цитировании Порошенко допустил ошибку. Всего украинский лидер процитировал четыре строки из песни.

Как известно, «Марш украинских националистов» с 1932 года является гимном «Организации украинских националистов»*.

Помимо этого, Порошенко сделал ещё несколько скандальных заявлений. Одно из них сводится к тому, что «Евросоюз без Украины не будет завершённым проектом».

«Я хочу отдельно подчеркнуть, что мы нужны Европе, потому что без нас ЕС не станет завершённым и совершенным проектом. Без независимой и самостоятельной Украины мира в Европе было бы меньше», — сказал Порошенко.

Кроме того, глава «незалежной» призвал граждан Украины разорвать все связи с общим с Россией историческим прошлым. По его словам, новое поколение украинцев должно сделать страну великой и исключить перспективу её превращения «в зону российского влияния».

«Мы разрываем все узы, которые связывают нас с Российской империей и Советским Союзом», — подчеркнул Порошенко.

При этом он призвал разорвать связи с РПЦ, поскольку граждане Украины не могут быть свободными в то время, как «душа в плену».

Напомним, на Украине сегодня отмечают День независимости. По случаю торжеств в Киеве прошёл военный парад, в котором приняли участие 4,5 тыс. военнослужащих и более 200 единиц военной техники. При этом на проведение парада было потрачено из бюджета государства 700 млн гривен.

* «Организация украинских националистов» - экстремистская организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России

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