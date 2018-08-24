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Москва, 24.08.2018

«Правый сектор» планировал убийство 50 высокопоставленных россиян

«Expert Online» 2018

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело против ряда участников украинской националистической организации «Правый сектор» *.

По данным ведомства, поводом для возбуждения дела стал факт публикации «приговора Центрального национального суда «Правого сектора», согласно которому в «удобное время и целесообразными способами» участникам организации указывается убить 50 высокопоставленных должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов, которые имеют отношение к осуждению Александра Костенко, передаёт официальный сайт СК РФ.

Ожидается, что в самое ближайшее время следствие вынесет постановления о привлечении в качестве обвиняемых Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко.

При этом в ведомстве отметили, что также будет решаться вопрос об их объявлении в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в 2015 году суд Симферополя приговорил активиста «майдана» Александра Костенко к 4-м годам и 2-м месяцам тюрьмы по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника «Беркута» во время беспорядков в Киеве.

* Националистическое объединение «Правый сектор» решением Верховного суда РФ от ноября2014 года признано экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

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