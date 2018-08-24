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Москва, 24.08.2018

Российские физики узнали, как превратить электрон в волну внутри коллайдера

«Expert Online» 2018

Учёные-физики Томского университета выяснили, что электрон можно заставить проявлять волновые свойства при разгоне до высоких энергий, особым образом «раскрутив» его.

По словам самих исследователей, им необходимо было убедиться, что «закрученность» электронов сохраняется при ускорении. Опытным путём российским учёным удалось дать положительный ответ на этот вопрос, что открывает принципиальную возможность для получения «закрученных» электронов высокой энергии, пишет журнал Physical Review A.

Кроме того, томские физики выяснили, что «закрутка» сделает электроны несколько тяжелее, чем обычные частицы, движущиеся по прямой линии – их масса будет на 0,01-0,1% больше.

Так ли это на самом деле, исследователи планируют узнать в ходе опытов на реальных ускорителях частиц - уже в самое ближайшее время они планируют проверить свои выводы в экспериментах на современных коллайдерах.

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