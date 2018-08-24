Российский парк вошел в список лучших мест в мире

Московский парк «Зарядье» вошел в список ста лучших мест мира 2018 года по версии журнала Time. Итоги рейтинга World's Greatest Places 2018 опубликованы на сайте издания.

«Огромные общественные парки были главной особенностью советских городов. Величественные и формальные – ничего подобного нет в "Зарядье", первом московском крупном общественном парке за 50 лет», – комментирует издание.

Одной из главных особенностей парка признан так называемый «парящий» мост, который в статье окрестили «мостом-бумерангом» (boomerang-shaped bridge).

Авторы рейтинга отдельно отметили, что к созданию парка привлекались, в том числе, американские архитекторы от компании Diller Scofidio + Renfro.

«Зарядье» пока единственный российский объект, вошедший вошел в список ста лучших мировых мест.

Среди других представителей рейтинга - парк развлечений Тиволи в Копенгагене, роща Марипоса-Гроув в Национальном парке в Йосемите, музей Лувр, Абу-Даби в ОАЭ .