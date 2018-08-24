Собянин уверяет, что Москва бьет рекорды по велопоездкам

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Москва побила прошлогодний рекорд велопоездок по городу. В этом году пользователи велопроката совершили более трех миллионов поездок с конца апреля.

«До конца сезона велопроката еще масса времени, а прошлогодний рекорд уже побит», - написал Собянин, который напомнил, что велопрокат открыт в Москве с 26 апреля.

Взять в прокат велосипед можно на 430 станциях вблизи станций метро и МЦК, рядом с парками, а также в спальных районах города. Всего в распоряжении горожан власти предоставили более четырех тысяч велосипедов.

Взять велосипед в прокат можно, приобретя тариф «Сезон» за 990 рублей или «Сезон 45 минут» за 1190 рублей.

Напомним, предоставлять велосипеды в прокат власти Москвы начали с 2013 года.