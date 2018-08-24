Танк Т-14 «Армата» проверят в условиях северного сияния

Генерал-лейтенант Виктор Лизвинский – заместитель главкома Сухопутных войск РФ по вооружению – заявил, что российский танк Т-14 «Армата» испытают в различных климатических условиях, в том числе проверят работу электроники в условиях северного сияния.

«Надо будет его испытать не только в условиях среднерусской возвышенности. Это в обязательном порядке будет и север, Арктика, может быть, придётся отправлять в горы, может в пустынно-песчанную местность», – подчеркнул он в ходе общения с представителями СМИ на полях военно-технического форума «Армия-2018».

При этом он отметил, что помнит о негативном опыте американцев по Abrams M1, «когда в «Буре в пустыне» они угробили практически все двигатели», передаёт РИА Новости.

«Поэтому надо пробовать всё. На какой будет базе работать та или иная электронно-вычислительная машина, будет ли влиять на нее то же самое северное сияние», – резюмировал Лизвинский, добавив, что опытная войсковая эксплуатация танка начнётся уже в 2020 году.